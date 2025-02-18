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لم يخسر منذ 109 أيام واهتزت شباكه 10 مرات في 35 مباراة

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لم يخسر منذ 109 أيام واهتزت شباكه 10 مرات في 35 مباراة
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كرة القدم

2025-02-18 | 01:01
لم يخسر منذ 109 أيام واهتزت شباكه 10 مرات في 35 مباراة

منذ خسارته في الثالث من تشرين الثاني - نوفمبر الفائت

منذ خسارته (0-1) أمام ميلوول في دوري الدرجة الاولى الانجليزية "تشامبيونشيب"، في الثالث من تشرين الثاني - نوفمبر الفائت، لم يخسر بيرنلي أي مباراة سواء في الدوري أو في كأس الاتحاد.
ففي التشامبيونشيب، فاز بيرنلي، بقيادة المدرب سكوت باركر، في 11 مباراة وتعادل في تسعة، ما سمح له برفع رصيده من النقاط الى 65، فيما حقق انتصارين في كأس الاتحاد على ريدينغ وساوثهامبتون، بإجمالي 13 انتصاراً وتسع تعادلات.
ويحتل بيرنلي المركز الثالث في ترتيب البطولة برصيد 65 نقطة، على بُعد أربع نقاط عن ليدز يونايتد، وسبع نقاط عن شيفيلد يونايتد، كما أن شباكه لم تهتز سوى عشر مرات في 35 مباراة في الدوري وكأس الاتحاد، ومن المُرجّح أن يكون دفاعه الافضل في اوروبا حالياً.



لم يخسر منذ 109 أيام واهتزت شباكه 10 مرات في 35 مباراة

رياضة

كرة القدم

تشامبيونشيب

بيرنلي

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