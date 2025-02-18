فيديو - شجار بين اللاعبين وجمهورهم بعد الهزيمة

Players and fans from Non-League Minehead Afc clashing yesterday... 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👊🙈 pic.twitter.com/yxorl0eYj1 — Football Fights (@footbalIfights) February 16, 2025

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه الاشكال الذي وقع بالقرب من غرفة تبديل الملابس، بين عدد من المشجعين ولاعبي فريقهم مايدنهيد، الناشط في دوري أندية الهواة في مقاطعة سومرست الانجليزي.وجاءت الحادثة بعد هزيمة مايدنهيد (1-2) في الوقت القاتل أمام ضيفه ستوكوود غرين، وهو ما لم يتقبله بعض المشجعين، فاشتبكوا مع اللاعبين، وهم في طريقهم إلى غرفة تبديل الملابس.وأصدر نادي مايدنهيد بياناً قال فيه "نحن على دراية كاملة بالحادث الذي وقع في النادي بعد ظهر (الأحد) ونشعر بخيبة أمل، ويتم التحقيق فيه حالياً بمشاركة السلطات المعنية، ولن ندلي بمزيد من التعليقات خلال هذا الوقت".