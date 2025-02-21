ريال مدريد قد يُعاقب بسبب بيب غوارديولا

أطاح ريال مدريد بمانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا

قد يتعرّض نادي ريال مدريد لعقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعد أن رددت جماهيره هتافات هاجمت فيها بيب غوارديولا خلال المباراة ضد مانشستر سيتي.

ومساء يوم الأربعاء، أطاح ريال مدريد بمانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا في مباراة انتهت بنتيجة (3-1) على ملعب سانتياجو برنابيو بفضل ثلاثيّة النجم كيليان مبابي، مكرراً فوزه (3-2) في الذهاب.

وتمّ الكشف الآن عن أنّ بعض مشجعي ريال مدريد تجاوزوا حدودهم بهتاف موجّه إلى مدرب السيتي، ما قد يُعرّض النادي الملكي لعقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

لا يحظى غوارديولا بشعبية بين مشجّعي ريال مدريد، ليس فقط بسبب المباريات الأخيرة ضد السيتي، ولكن أيضاً بسبب علاقته الوثيقة مع الغريم التاريخي للفريق الإسباني، برشلونة.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أنّ المشجعين سُمعوا يهتفون "يا غوارديولا، تبدو نحيفاً جداً .. في البداية كانت المخدرات، واليوم يمكننا أن نرى أنّ السبب هو تشويكا"، وتشويكا هي منطقة في وسط مدريد تُعرف بحي المثليين في المدينة الإسبانية.

بعد ذلك، واصلت جماهير ريال مدريد إزعاج المدرب الكاتالوني بالهتافات التي تطالبه بالبقاء في السيتي في ظل المستوى السيئ الذي يقدمه الفريق هذا الموسم.









