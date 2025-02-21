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رئيس برشلونة في دبي سعياً وراء استثمارات جديدة

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رئيس برشلونة في دبي سعياً وراء استثمارات جديدة
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كرة القدم

2025-02-21 | 01:36
رئيس برشلونة في دبي سعياً وراء استثمارات جديدة

لابورتا يتواجد مرة أخرى في الشرق الأوسط بحثاً عن استثمارات

مرة أخرى، تفادى برشلونة كارثة في كانون الثاني - يناير، حيث حصل على أمر قضائي لضمان بقاء داني أولمو وباو فيكتور مسجلين ومتاحين للعب، وقد تحقق ذلك من خلال بيع 475 مقعداً لكبار الشخصيات في ملعب كامب نو الذي يجري تجديده، وذلك في عقد لمدة 30 عاماً مقابل 100 مليون يورو كدخل فوري.
ومع ازدياد الشكوك حول مصدر الأموال التي دخلت وخلفيّة الشركات التي استثمرت في هذه الصفقة، يبدو أن الرئيس جوان لابورتا حريص على المضي قدماً في المزيد من الأعمال في الشرق الأوسط.
وكانت الشركة الأولى التي شاركت في الاستثمار من أصل قطري، ومقرّها الرئيسي المسجل في لندن، ولكنها تتكون من شخصين فقط، وهي موجودة منذ صيف 2024 فقط.
أما المستثمر الثاني فهو مجموعة نيو إيرا فيجيناري جروب (New Era Visionary Group)، ومقرها في دبي، وتحيط الشكوك بصلاتها بالنظام الحالي في السلطة في برشلونة.
وتفيد التقارير أنّ الدوري الإسباني يحقّق في الأمر، مع احتمال وجود عواقب وخيمة على قدرة برشلونة على التعاقد مع اللاعبين، ويشتبه في أنّ هذه الصفقة قد تكون جيّدة للغاية مثل صفقة "برشلونة فيجن"، حين باع برشلونة أسهماً بقيمة 200 مليون يورو، ولكنه لم يتمكن من جلب سوى 55 مليوناً.
ومع ذلك، فإنّ لابورتا يتواجد مرة أخرى في الشرق الأوسط بحثاً عن استثمارات، برفقة عضوَي مجلس الإدارة خوان سولير وتشافي بويج، وتحديداً في دبي لاستكشاف المزيد من الفرص، حيث أوضح الأخير أنّ الرئيس يتطلع إلى عرض المزيد من مقاعد كبار الشخصيات في ملعب كامب نو.




رئيس برشلونة في دبي سعياً وراء استثمارات جديدة

رياضة

كرة القدم

جوان لابورتا

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