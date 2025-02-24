هدف برشلونة يحطم الأرقام القياسية في الدوري الانجليزي

تمكن في دقيقتين من تسجيل هدفين في شباك نوتنغهام فورست

أصبح ألكسندر إيزاك أكثر لاعب سويدي تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، متجاوزاً فريدي ليونبيرغ، أسطورة أرسنال (48 هدفاً).

فقد تمكن إيزاك، في غضون دقيقتين فقط من تسجيل هدفين في شباك نوتنغهام فورست، وتحديدا في الدقيقتين 33 و34، ليقود فريقه نيوكاسل يونايتد الى الفوز (4-1) ضمن منافسات الجولة الـ26 على ملعب سانت جيمس بارك.

ورفع صاحب الـ25 عاما رصيده إلى 19 هدفا، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البريميرليغ هذا الموسم بالتساوي مع النرويجي إيرلينغ هالاند، فيما يتصدر المصري محمد صلاح الترتيب برصيد 24 هدفا، متجاوزاً النيوزلندي كريس وود مهاجم نوتنغهام فورست، الرابع بتسجيله 18 هدفاً.

وحقق إيزاك إنجازا تاريخيا في البريميرليغ بوصوله إلى الهدف رقم 50 في المسابقة، خلال ثلاث مواسم مع نيوكاسل يونايتد، وأصبح بحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، سابع أسرع لاعب يصل إلى ذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتاج إلى 76 مباراة فقط.

ويتفوق على هالاند في هذه القائمة كل من إيرلينج هالاند (50 هدفاً في 48 مباراة)، والإنجليزيين أندي كول (65 مباراة) وآلان شيرار (66 مباراة)، والهولندي رود فان نيستلروي (68 مباراة)، والإسباني فرناندو توريس (72 مباراة)، والمصري محمد صلاح (72 مباراة).

وذكرت معلومات صحافية متقاطعة أن ألكسندر إيزاك بات هدفاً رئيسياً لبرشلونة الاسباني في موسم الانتقالات الصيفة المقبل.

























