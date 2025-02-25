أندريس إنييستا يتجاهل ميسي عند اختياره "أفضل خمسة لاعبين في التاريخ"

أغفل أندريس إنييستا زميله السابق في برشلونة

أغفل أندريس إنييستا زميله السابق في برشلونة، الارجنتيني ليونيل ميسي، ولاعبين آخرين من أصحاب الأسماء الكبيرة.

إنييستا هو أحد أفضل لاعبي خط الوسط في جيله، وقد فاز بالعديد من الألقاب خلال مسيرته اللامعة، التي بدأها في برشلونة، وشارك في أكثر من 670 مباراة مع النادي الكاتالوني، وفاز بتسعة ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وغيرها، وشكّل، إلى جانب تشافي وسيرجيو بوسكيتس، أحد أفضل ثلاثيات خط الوسط على الإطلاق.

أما على الصعيد الدولي، فقد فاز إنييستا بلقب كأس الأمم الأوروبية مرتين وتذوق أيضاً طعم المجد في كأس العالم، ثمّ لعب في صفوف نادي فيسيل كوبي الياباني ونادي الإمارات قبل أن يعتزل في العام 2024.

ومؤخرا، طلب التيك توكير أوف ماني من لاعب برشلونة السابق اختيار أفضل خمسة لاعبين غي التاريخ، وكان من المدهش أنّ إنييستا لم يذكر أسماء لاعبين مثل ميسي أو غريمه اللدود كريستيانو رونالدو، وبدلاً من ذلك، اختار مايكل لاودروب وبيب جوارديولا وتشافي وديفيد سيلفا وسانتي كازورلا.

وكشف إنييستا أن لاودروب كان قدوته في طفولته إلى جانب جوارديولا، وقال "مايكل لاودروب هو مثلي الأعلى منذ الطفولة، أسلوبه الفني ولعبه الجميل، وطريقته الهجوميّة كلاعب خط وسط، كنت أحاول أن أكون مثله منذ أن كنت طفلًا، وبيب كان بطل طفولتي إلى جانب لاودروب".

وعن تشافي، أضاف إنييستا "لقد لعبت مع تشافي لفترة طويلة وشاهدته كثيرا على شاشات التلفزيون، إنه اللاعب المثالي بالنسبة لي بسبب قدرته على التحكم في المباريات، لديه القدرة على تقديم تمريرات جيّدة في الأماكن الصحيحة وهو قائد، إنّه لاعب وسط مثالي بالنسبة لي".





