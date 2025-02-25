الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

أندريس إنييستا يتجاهل ميسي عند اختياره "أفضل خمسة لاعبين في التاريخ"

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أندريس إنييستا يتجاهل ميسي عند اختياره &quot;أفضل خمسة لاعبين في التاريخ&quot;
A-
A+

كرة القدم

2025-02-25 | 02:09
أندريس إنييستا يتجاهل ميسي عند اختياره "أفضل خمسة لاعبين في التاريخ"

أغفل أندريس إنييستا زميله السابق في برشلونة

أغفل أندريس إنييستا زميله السابق في برشلونة، الارجنتيني ليونيل ميسي، ولاعبين آخرين من أصحاب الأسماء الكبيرة.
إنييستا هو أحد أفضل لاعبي خط الوسط في جيله، وقد فاز بالعديد من الألقاب خلال مسيرته اللامعة، التي بدأها في برشلونة، وشارك في أكثر من 670 مباراة مع النادي الكاتالوني، وفاز بتسعة ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وغيرها، وشكّل، إلى جانب تشافي وسيرجيو بوسكيتس، أحد أفضل ثلاثيات خط الوسط على الإطلاق.
أما على الصعيد الدولي، فقد فاز إنييستا بلقب كأس الأمم الأوروبية مرتين وتذوق أيضاً طعم المجد في كأس العالم، ثمّ لعب في صفوف نادي فيسيل كوبي الياباني ونادي الإمارات قبل أن يعتزل في العام 2024.
ومؤخرا، طلب التيك توكير أوف ماني من لاعب برشلونة السابق اختيار أفضل خمسة لاعبين غي التاريخ، وكان من المدهش أنّ إنييستا لم يذكر أسماء لاعبين مثل ميسي أو غريمه اللدود كريستيانو رونالدو، وبدلاً من ذلك، اختار مايكل لاودروب وبيب جوارديولا وتشافي وديفيد سيلفا وسانتي كازورلا.
وكشف إنييستا أن لاودروب كان قدوته في طفولته إلى جانب جوارديولا، وقال "مايكل لاودروب هو مثلي الأعلى منذ الطفولة، أسلوبه الفني ولعبه الجميل، وطريقته الهجوميّة كلاعب خط وسط، كنت أحاول أن أكون مثله منذ أن كنت طفلًا، وبيب كان بطل طفولتي إلى جانب لاودروب".
وعن تشافي، أضاف إنييستا "لقد لعبت مع تشافي لفترة طويلة وشاهدته كثيرا على شاشات التلفزيون، إنه اللاعب المثالي بالنسبة لي بسبب قدرته على التحكم في المباريات، لديه القدرة على تقديم تمريرات جيّدة في الأماكن الصحيحة وهو قائد، إنّه لاعب وسط مثالي بالنسبة لي".


أندريس إنييستا يتجاهل ميسي عند اختياره "أفضل خمسة لاعبين في التاريخ"

رياضة

كرة القدم

أندريس إنييستا

برشلونة

ليونيل ميسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - مدافع ريال مدريد عبر من المرمى الى المرمى وسجّل

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - مدافع ريال مدريد عبر من المرمى الى المرمى وسجّل
02:08

فيديو - مدافع ريال مدريد عبر من المرمى الى المرمى وسجّل

كان على رادار كارلو أنشيلوتي لعدة أشهر

02:08

فيديو - مدافع ريال مدريد عبر من المرمى الى المرمى وسجّل

كان على رادار كارلو أنشيلوتي لعدة أشهر

معاقبة حكم بالإيقاف لمدة ستة أشهر بسبب ليونيل ميسي
01:58

معاقبة حكم بالإيقاف لمدة ستة أشهر بسبب ليونيل ميسي

إيقاف الحكم المكسيكي لمدّة ستة أشهر

01:58

معاقبة حكم بالإيقاف لمدة ستة أشهر بسبب ليونيل ميسي

إيقاف الحكم المكسيكي لمدّة ستة أشهر

الحكم السابق يخبر ليونيل ميسي بعقوبته المتوقعة
01:57

الحكم السابق يخبر ليونيل ميسي بعقوبته المتوقعة

بسبب مسكه مدرب للفريق المنافس من رقبته

01:57

الحكم السابق يخبر ليونيل ميسي بعقوبته المتوقعة

بسبب مسكه مدرب للفريق المنافس من رقبته

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025