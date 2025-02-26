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غياب النجم الهولندي بسبب إصابة .. في المنزل

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غياب النجم الهولندي بسبب إصابة .. في المنزل
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كرة القدم

2025-02-26 | 02:27
غياب النجم الهولندي بسبب إصابة .. في المنزل

ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين

يغيب النجم الهولندي ستيفن بيرغوين عن مباراة فريقه الاتحاد جدّة المقررة الليلة (الأربعاء) مع مضيفه الخليج ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
وأعلن نادي الاتحاد، متصدر ترتيب الدوري السعودي، غياب اللاعب عن مواجهة الخليج بسبب الإصابة التي تعرّض لها اثر سقوطه داخل منزله ليلة أول أمس الإثنين، ما أدى الى جروح في منطقتيّ الساق واليد، ونقله الى المستشفى بإشراف طبيب الفريق، حيث عولج بغرزات طبية.
وكان بيرغوين سجل هدفين قاد بهما الاتحاد الى الفوز على الهلال (4-1)، وهو يتصدر ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة، وبفرق أربع نقاط عن الهلال.



غياب النجم الهولندي بسبب إصابة .. في المنزل

رياضة

كرة القدم

ستيفن بيرغوين

الاتحاد جدّة

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