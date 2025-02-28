يورغن كلوب يطير في مدينة ماينز !!

سوف يسجل مدرب ليفربول الإنجليزي السابق ظهورا خاصا

سوف يسجل الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي السابق، ظهورا خاصا، خلال كرنفال روز ماندي في مدينة ماينز.

وسوف يظهر كلوب في عربة خاصة به، خلال كرنفال ماينز، التي لعب لفريقها، وقام بتدريبه في إحدى الفترات، وهي عربة بأجنحة مصنوعة من أوراق نقدية، ليبدو وكأنه يطير، وهو يحمل كرة قدم وعلبة من مشروب الطاقة الذي تصنعه شركة رد بُل.

وكان كلوب، الذي درب بروسيا دورتموند الألماني ثم ليفربول، قد انضم إلى شركة رد بُل هذا العام كرئيس لعمليات كرة القدم العالمية، مع أندية في البرازيل والولايات المتحدة والنمسا وفرنسا وألمانيا، الأمر الذي تسبب في خيبة أمل لدى المشجعين الالمان.

وانتقد بعض المشجعين قرار كلوب بالانضمام إلى شركة رد بُل، التي تملك نادي لايبزيغ المنافس في الدوري الألماني، معتبرين إن الدافع وراء القرار مادي بحت.





