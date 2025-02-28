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برشلونة يتصيّد في مياه إسبانيول

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برشلونة يتصيّد في مياه إسبانيول
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كرة القدم

2025-02-27 | 23:18
برشلونة يتصيّد في مياه إسبانيول

يتطلع برشلونة إلى إيجاد بديل في مركز حراسة المرمى

يتطلع برشلونة إلى إيجاد بديل في مركز حراسة المرمى، بغض النظر عن تعافي مارك أندريه تير شتيجن، الذي يبدو أنه يسير في الاتجاه الصحيح، وما يمكن أن يفعله تشيزني للموسم المقبل.
ويبدو أن ديكو لديه فكرة واضحة عن تعزيز مركز مهم مثل حراسة المرمى، حيث يبحث المدير الرياضي لنادي برشلونة عن رهان مستقبلي، وأحد أبرز المدرجين في قائمته هو جوان جارسيا، حارس مرمى إسبانيول، البالغ 23 عاماً.
يشارك خوان جارسيا وكيلا مع داني أولمو، هو خوانما لوبيز، الذي تم تحذيره أثناء المفاوضات بشأن لاعب لايبزيغ عن نية برشلونة البحث عن حارس مرمى، هو ينظر بشكل إيجابي إلى اللاعب الدولي تحت 21 عاما.
في البداية، كان الأمر مجرد إعلان نوايا، ولكنه تكرر في الأسابيع الأخيرة، مع اهتمام أرسنال بإبرام صفقة مع حارس المرمى للموسم المقبل.
التقارير إيجابية للغاية حول حاضر ومستقبل حارس المرمى، وتحرك برشلونة في عملية يعتبرها ميسورة التكلفة، حيث أن شرط الإنهاء إذا بقي إسبانيول في الدوري الممتاز يبلغ 25 مليون يورو، وهو مبلغ ينخفض في حالة الهبوط.



برشلونة يتصيّد في مياه إسبانيول

رياضة

كرة القدم

برشلونة

مارك أندريه تير شتيجن

جوان جارسيا

إسبانيول

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