تعيين لويس إنريكي سفيراً فوق العادة

إنريكي: أتمنى أن تستمتعوا بالبطولة في أفضل مدينة في العالم

تقام هذا الأسبوع بطولة البادل الممتازة الثانية لهذا الموسم، Gijón P2، وأعلنت اللجنة المنظمة عن رسالة من مواطن خيخون الشهير: لويس إنريكي مارتينيز.

دعا مدرب باريس سان جيرمان ومدرب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، الذي عُين سفيراً فوق العادة للبطولة، المشجعين الى الحضور، وهنأ اللاعبين على مشاركتهم في البطولة.

وقال إنريكي "أتمنى أن تستمتعوا بالبطولة، في أفضل مدينة في العالم، حيث فن الطهو وما يعنيه أهل أرضي بالنسبة الينا.







