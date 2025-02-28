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لاعبو برشلونة مدعووون لحضور حفل عيد ميلاد هانسي فليك

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لاعبو برشلونة مدعووون لحضور حفل عيد ميلاد هانسي فليك
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كرة القدم

2025-02-27 | 23:20
لاعبو برشلونة مدعووون لحضور حفل عيد ميلاد هانسي فليك

أحدث هانسي فليك تأثيرا كبيرا في برشلونة منذ وصوله الصيف الماضي

أحدث هانسي فليك تأثيرا كبيرا في برشلونة منذ وصوله الصيف الماضي، ويبدو أّن اللاعبين أيضا قد تأقلموا معه بسرعة.
ويبدو أنّ المدرب الألماني يتمتع بعلاقة رائعة مع الفريق الأول، سواء على المستوى المهني أو على المستوى الشخصي أيضا.
فعلى مدار الموسم، أشاد العديد من لاعبي برشلونة بفليك، وهذا أمر مفهوم بالنظر إلى الموسم الذي قدمه الفريق الكاتالوني حتى هذه المرحلة، ويبدو أنه حاول الحفاظ على علاقة وثيقة بين اللاعب والمدير الفني، وقد ظهر ذلك بشكل خاص في الأيام القليلة الماضية.
وكما ذكرت صحيفة ”دياريو آس“، فقد دعا فليك جميع لاعبي الفريق الأول إلى حفل عشاء عيد ميلاده الذي سيقام خارج منشآت النادي يوم الجمعة.
وقد بلغ فليك، الذي قيل أنه استقر على التشكيلة الأساسية للفريق الأول في الأيام الأخيرة، عامه الـ60 في وقت سابق من هذا الأسبوع، واحتفالًا بهذه المناسبة، خطط لهذا التجمع.
كما تمت دعوة جميع أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول، حيث من المتوقع أن يحضر الحفل نحو 50 شخصا، وليست هذه هي المرة الأولى التي يشجع فيها فليك هذا النوع من الاجتماعات خارج المجمّع التدريبي للنادي، لكنّه عادة ما يقصرها على الأشخاص الأكثر ثقة في الجهاز الفني.
وبحسب التقرير، فإنه ينوي استخدام هذه المناسبة كحدثٍ حاشدٍ بينما يستعد هو وطاقمه واللاعبون لفترة حاسمة من الموسم.
ويلتقي برشلونة مع ريال سوسيداد في مباراته التالية يوم الأحد المقبل، قبل أن يسافر إلى بنفيكا منتصف الأسبوع المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وقبل فترة التوقف الدولي، سيخوض الفريق الكاتالوني اختبارين آخرين في الدوري الإسباني أمام أوساسونا وأتلتيكو مدريد، حيث تتخلل هاتين المباراتين مباراة الإياب أمام العملاق البرتغالي الذي هزمه بشكل رائع (5-4) خلال مرحلة الدوري.


لاعبو برشلونة مدعووون لحضور حفل عيد ميلاد هانسي فليك

رياضة

كرة القدم

هانسي فليك

برشلونة

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