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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعاقب ريال مدريد بسبب بيب جوارديولا

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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعاقب ريال مدريد بسبب بيب جوارديولا
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كرة القدم

2025-03-01 | 05:33
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعاقب ريال مدريد بسبب بيب جوارديولا

تم تغريم ريال مدريد من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

تم تغريم ريال مدريد من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد أن وجّه بعض مشجعّيه هتافات معادية للمثلية تجاه مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا.
وكان المدير الفني السابق لبرشلونة قد تعرّض لهتافات تميّيزية في ملعب سانتياجو برنابيو عندما خسر السيتي (1-3) أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر.
وأكّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تغريم لوس بلانكوس مبلغ 30,000 يورو وإغلاق جزء من الملعب، مع إيقاف التنفيذ لمدّة عامين.
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "قررت هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم تغريم نادي ريال مدريد مبلغ 30,000 يورو، والأمر بإغلاق جزئي لملعب ريال مدريد (أي ما لا يقل عن 500 مقعد) خلال المباراة التالية التي سيخوضها بصفته النادي المضيف.
وحدد الاتحاد الأوروبي السبب في السلوك التمييزي لجماهير ريال مدريد، وسوف يتم تعليق الإغلاق الجزئي المذكور للملعب لفترة اختبارية مدتها عامين، تبدأ من تاريخ القرار الحالي".
ريال مدريد، يحتل المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني، وهو يخوض الليلة مباراته التالية في الدوري الإسباني، عندما يحل ضيفاً على ريال بيتيس صاحب المركز السابع.


الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعاقب ريال مدريد بسبب بيب جوارديولا

رياضة

كرة القدم

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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

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