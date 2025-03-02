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رونالدو لن يسافر الى طهران .. إليكم السبب

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رونالدو لن يسافر الى طهران .. إليكم السبب
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كرة القدم

2025-03-02 | 05:07
رونالدو لن يسافر الى طهران .. إليكم السبب

لن يرافق زملائه إلى طهران لمواجهة الاستقلال

ذكرت صحيفة اليوم السعودية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، لن يرافق زملائه إلى طهران لمواجهة الاستقلال، يوم غد الاثنين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، بسبب الإصابة.
وتعرّض رونالدو للإصابة خلال المباراة أمام العروبة، والتي انتهت بخسارة النصر (1-2) ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين، لكن ناديه لم يُعلن ذلك رسمياً.
ولم تُشر وسائل الاعلام السعودية الى أن الغياب عن السفر الى طهران يمكن أن يكون مرتبطاً بالتوتر الذي رافق وجوده في المرة السابقة، علماً أنه يتصدر قائمة هدافي فريقه برصيد ست أهداف، بفرق هدف عن متصدريّ هدافي المسابقة، سالم الدوسري (الهلال) وجاسبر أساني (جوانجغزو).



رونالدو لن يسافر الى طهران .. إليكم السبب

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

النصر السعودي

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