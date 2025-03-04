رئيس ريال مدريد يعترف بدفع عمولات غير شرعية

شارك في دفع عمولة قدرها 25 مليون يورو

اعترف الرئيس السابق لريال مدريد بين شباط - فبراير ونيسان - أبريل 2006، المعماري فرناندو مارتين، بأنه شارك في دفع عمولة قدرها 25 مليون يورو لشبكة Gürtel، برئاسة رجل الأعمال فرانسيسكو كوريا، ونسق دفع عمولة قدرها 25 مليون يورو للشبكة، للفوز بعقد مشروع عقاري في مدينة أرغاندا ديل ري بمدريد بين عامي 2004 و2006، عندما كان الحزب الشعبي هو المجموعة التي تحكم البلدية.

وبعد عقدين من الزمن، أرسل رئيس ريال مدريد السابق رسالة إلى المحكمة الوطنية، التي تعتزم محاكمته، للاعتراف بتورطه في شبكة الفساد، وتقديم تفاصيل عن العملية، بهدف تجنب الذهاب إلى السجن، أو إذا ذهب إلى السجن بعقوبة أقل.

ووفقاً لصحيفة "إل باييس"، فإن رجل الأعمال متهم بارتكاب خمس جرائم، بما في ذلك مخالفات في منصبه الرياضي.







