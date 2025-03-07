فيديو - امرأة تضرب شريكها في ملعب كرة القدم بسبب "الخيانة"

NOT EVERY HOLES A GOAL😂



This is the best Sunday league moment in history 😂 pic.twitter.com/kFCiJ2Htuy — Newall Green FC (@NewallGreenfc) March 5, 2025

استمتع مشجعو كرة القدم بـ "واحدة من أفضل اللحظات في تاريخ دوري الهواة (صنداي ليغ)"، حين واجهت سيّدة شريكها، وهو أحد اللاعبين، بعدما زعمت أنّه خانها.كثيرون ممن شاركوا بمباريات "الهواة"، ضحكوا لمواقف طريفة تحصل في هكذا مباريات، لكن هناك شيء واحد لا يتوقع أحد أن يراه في الملعب وهو مواجهة لاعب لشريكته.هذا ما حدث خلال مباراة لفريق نيوال جرين، إذ أظهرت اللقطات التي تمّ تصويرها في الملعب لاعباً وهو يشرح أنّ "أحد اللاعبين خان زوجته، وقد جاءت للتو وضربته على أرض الملعب".وبدا اللاعب وهو يبتعد عن المرأة، ورأسه إلى الأسفل، بينما واصلت مطاردته، ثمّ ضربته على مؤخرة رأسه مرتين، تاركةً زملاءه في حالة صدمة.فرك اللاعب مؤخرة رأسه، لكنه لم يستطع كبح الألم أكثر من ذلك، حيث سقط ممسكا به، قبل أن يحضر زملاؤه في الفريق للاطمئنان عليه، وتقديم المساعدة له، ويظهر لاعب آخر وهو يتحدّث إلى المرأة في محاولة لتهدئتها على ما يبدو ومناقشة قضية زميله.