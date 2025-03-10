فيديو - تيكي تاكا برشلونة تسحق فالنسيا

⚽️ KIKA COMBINES WITH ALEXIA TO GIVE US THE LEAD! pic.twitter.com/Y2thjf83Vy — Barça Femení (@BarcaFem) March 9, 2025

سحقت سيدات برشلونة ضيفهن فالنسيا (4-1)، في المباراة التي جمعتهن ضمن الجولة 21 من الدوري الإسباني.وفاجأت الضيفات صاحبات الأرض، بهدف مبكر (15) عبر المهاجمة الإسبانية مارينا مارتي، وعادل برشلونة بعد ثلاث دقائق عبر قائدته الإسبانية أليكسيا بوتياس في هدف من مدرسة "التيكي - تاكا"، قبل أن تضيف زميلتها المهاجمة البرتغالية كيكا نازاريث الهدف الثاني (22).وفي الشوط الثاني، أضاف برشلونة الهدف الثالث عبر البولندية إيوا بيور (66)، وعززت الإسبانية أيتانا بونماتي النتيجة (89).ورفع حامل اللقب رصيده إلى 60 نقطة، ووسع الفارق عن ملاحقه المباشر وغريمه التقليدي ريال مدريد إلى ثماني نقاط.