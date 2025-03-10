المصائب لا تأتي فرادى لأتلتيكو مدريد بسبب أنخيل كوريا

احتفل أنخيل كوريا بعيد ميلاده الثلاثين في خيتافي بأسوأ طريقة ممكنة

احتفل أنخيل كوريا بعيد ميلاده الثلاثين في خيتافي بأسوأ طريقة ممكنة، حيث تم طرده في الدقيقة 87 من المباراة، عندما كان فريقه أتلتيكو مدريد متقدماً (1-0)، قبل أن يهزم (1-2) أمام خيتافي، مهدراً فرصة ذهبية لاستعادة الصدارة في الليغا.

في هجمة مرتدة، استحوذ دجيني على الكرة أولا، وترك الأرجنتيني الكرة عاليا، وضرب قائد الفريق الأزرق، فأظهر له كوادرا فرنانديز بطاقة صفراء، ولكن بعد تحذيره من قبل حكم الفيديو المساعد، رأى الإجراء على الشاشة، وأظهر له البطاقة الحمراء.

غادر كوريا الفريق بعشرة رجال، لكن الأسوأ قد يأتي في غضون أيام قليلة، لأن المهاجم غادر في مزاج سيء للغاية، وتحدث بوقاحة إلى الحكم، الذي سجل كل شيء في التقرير: "في الدقيقة 88، تم طرد اللاعب (10) كوريا مارتينيز أنخيل مارتين للسبب التالي، الدخول إلى خصم في نزاع على الكرة باستخدام القوة المفرطة، فخاطبني بالقول ابن ألف عاهرة .. جبان، مهبل والدتك".

سيتم فرض عقوبة قاسية على كوريا، حيث يعاقب على إهانة الحكم بما بين أربع و12 مباراة إيقاف، بالإضافة إلى المباراة التي سيتعين عليه أن يخدمها للطرد.

وهكذا، في أفضل السيناريوهات، سيغيب اللاعب الأرجنتيني الدولي عن مباريات أتلتيكو الخمس المقبلة في المسابقات المحلية ضد برشلونة وإسبانيول وبرشلونة (كأس الملك) وإشبيلية وبلد الوليد.

وإذا لم تعتبر اللجنة ما قاله كوريا إهانة، بل ازدراء، فستكون العقوبة من مباراتين إلى ثلاث مباريات وستؤثر فقط على الليغا.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2019، تم إيقاف دييجو كوستا، الذي كان آنذاك مهاجما لأتلتيكو، لمدة ثماني مباريات بعد مواجهة في كامب نو.







