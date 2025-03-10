العجوز رانييري يقود روما إلى ست انتصارات متتالية

واصل روما مسيرته المظفرة بقيادة العجوز كلاوديو رانييري

واصل روما مسيرته المظفرة بقيادة العجوز كلاوديو رانييري، ٧٣ عاماً، الذي تسلّم قيادة الفريق في تشرين الثاني - نوفمبر الفائت، في تجربة متجددة مع فريق العاصمة الإيطالية.

فمع الفوز (١-٠) على إمبولي، يكون روما قد حقق فوزه السادس توالياً، بعد انتصارات على بارما (١-٠) وبورتو البرتغالي (٣-٢) في الدوري الأوروبي ومونزا (٤-٠) وكومو (٢-١) وأتليتك بلباو الإسباني (٢-١) في الدوري الأوروبي.

ومنذ الخسارة امام ميلان (١-٣) في كأس إيطاليا في الخامس من شباط - فبراير، لم يخسر روما، إذ فاز على فينيسا (١-٠) في الدوري، وتعادل (١-١) مع بورتو البرتغالي في الدوري الأوروبي، ثم حقق ست انتصارات متتالية.

ويحتل روما حالياً المركز السابع في الدوري برصيد ٤٦ نقطة، على بُعد اربع نقاط عن بولونيا ولاتسيو الذي يلعب الليلة مع اودينيزي، وست نقاط عن يوفنتوس الرابع، قبل عشر جولات على اختتام المسابقة.









