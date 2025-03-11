الوداع الأخير لطبيب برشلونة بحضور ريال مدريد

واجب الوداع الأخير للدكتور كارليس مينيارو

أراد لاعبو برشلونة والمديرون والمدربون والموظفون والرؤساء السابقون وبينهم جوان جاسبارت والرئيس الحالي جوان لابورتا تقديم واجب الوداع الأخير للدكتور مينيارو، في أعقاب وفاة طبيب الفريق الأول لبرشلونة، يوم السبت الماضي قبل المباراة بين البلاوغرانا وأوساسونا، التي تم تأجيلها.

كان كارليس مينيارو شخصا محبوبا للغاية في النادي، كما يتضح من ردود الفعل العديدة التي وردت بعد وفاته.



وصل اللاعبون تباعاً ، معاً او بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة، جاءوا جميعا ليقدموا وداعهم الأخير لطبيبهم.

أراد ريال مدريد أيضا أن يكون حاضرا في هذا الوداع بعد أن أعرب عن حزنه بمجرد الإعلان عن وفاة الطبيب، فسافر إميليو بوتراغينيو مدير العلاقات المؤسسية في النادي إلى برشلونة واستقبله إنريك ماسيب، نائب رئيس النادي. وصل اللاعبون تباعاً ، معاً او بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة، جاءوا جميعا ليقدموا وداعهم الأخير لطبيبهم.أراد ريال مدريد أيضا أن يكون حاضرا في هذا الوداع بعد أن أعرب عن حزنه بمجرد الإعلان عن وفاة الطبيب، فسافر إميليو بوتراغينيو مدير العلاقات المؤسسية في النادي إلى برشلونة واستقبله إنريك ماسيب، نائب رئيس النادي.







