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رمضان وموعد المباراة يلعبان في مباراة برشلونة وبنفيكا

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رمضان وموعد المباراة يلعبان في مباراة برشلونة وبنفيكا
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كرة القدم

2025-03-11 | 02:24
رمضان وموعد المباراة يلعبان في مباراة برشلونة وبنفيكا

تقام الليلة مباراة برشلونة وبنفيكا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة وبنفيكا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الليلة، في وقت أبكر من المعتاد (7.45 مساء بتوقيت بيروت)، وهذا له تأثير مباشر على الناديين، اذ سيجبرهما على الاهتمام بشكل خاص باللاعبين الذين يحتفلون بشهر رمضان خلال هذه الأيام.
فبعد سبع دقائق فقط من انطلاق المباراة، من المتوقع أن يغيب آخر شعاع من ضوء الشمس في مدينة برشلونة، وعندها سوف يتمكن العديد من اللاعبين من الإفطار.
بالنسبة لبرشلونة، يحتفل لامين يامال وأنسو فاتي بشهر رمضان، بينما سيكون لدى بنفيكا ثلاثة لاعبين في المباراة، هم كوكتشو وأكتوركوغلو وأمدوني.
سيكون هؤلاء قد مرّوا بأكثر من 11 ساعة من الصيام، ما سيقود كلا الناديين إلى الاهتمام بشكل خاص بهم، حيث سيحصلون على وجباتهم الأولى في اليوم على أرض الملعب بعد غروب الشمس، وتحديداً بعد بدء المباراة.
خلال الاستراحة، بمجرد عودتهم إلى غرفة خلع الملابس، سيأكل الجميع شيئا آخر، حتى يتمكنوا من استعادة الطاقة التي ينفقها الجسم، الذي لم يتلق الطعام طوال اليوم.
في مباراة الذهاب في لشبونة (1-0 لبرشلونة)، لم تكن هذه الخدمات اللوجستية ضرورية، حيث بدأت في وقت لاحق من المساء، فخرج اللاعبون للإحماء وتلقوا طعام الإفطار.



رمضان وموعد المباراة يلعبان في مباراة برشلونة وبنفيكا

رياضة

كرة القدم

برشلونة

بنفيكا

دوري أبطال أوروبا

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