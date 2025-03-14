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مطعم شهير يملكه رونالدو يُقفل أبوابه في مدريد

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مطعم شهير يملكه رونالدو يُقفل أبوابه في مدريد
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كرة القدم

2025-03-14 | 03:10
مطعم شهير يملكه رونالدو يُقفل أبوابه في مدريد

يملكه أسطورة كرة القدم وأسطورة التنس رافائيل نادال

بعد افتتاحه في آذار - مارس 2022، أغلق مطعم "توتو" الإيطالي أبوابه في العاصمة الإسبانية مدريد، وهو أحد المطاعم الشهيرة التي يملكها أسطورة كرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال.
فبعد ثلاث سنوات من النجاح، فاجأ المطعم الجميع بإغلاق أبوابه، في خطوة أثارت تساؤلات حول مستقبل المطاعم والفنادق التابعة للشركة التي يملكها رونالدو.
لكن صحيفة ذا صن البريطانية ذكرت أن إغلاق هذا الفرع هو جزء من خطة لتوسيع المشروع، وفتح فرع جديد ، دون أن تتأثر الفروع الأخرى في دبي وأبوظبي.
ويحظى المطعم بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، اذ تجاوز عدد متابعيه على إنستغرام 300 ألفاً، وهو يشتهر بطبق الكاربونارا، الذي كان يُطلب نحو 250 مرة أسبوعيا، بمتوسط تكلفة تصل الى 65 دولاراً.


مطعم شهير يملكه رونالدو يُقفل أبوابه في مدريد

رياضة

كرة القدم

توتو

كريستيانو رونالدو

رافائيل نادال

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