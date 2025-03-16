إيرلينج هالاند يتفوّق على آلان شيرر وإيريك كانتونا ومحمد صلاح

حقق إنجازاً في الدوري الإنجليزي الممتاز

تفوق إيرلينج هالاند على أساطير مثل آلان شيرر وإيريك كانتونا ومحمد صلاح ليحقق إنجازاً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فبعد تسجيله لركلة جزاء في مرمى برايتون عصر يوم أمس السبت، أصبح في رصيد مهاجم مانشستر سيتي 84 هدفاً و16 تمريرة حاسمة في 94 مباراة فقط.

وبذلك، أصبح هالاند الأسرع في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز في الوصول إلى هذا الرقم القياسي، متفوقاً على شيرر (100 هدف في 100 مباراة في العام 1995)، ولاعبين كبار مثل كانتونا وصلاح (116 مباراة لكل منهما) وسيرجيو أجويرو (118) وتييري هنري (121).

ومنذ وصوله إلى ملعب الاتحاد، فاز هالاند بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، وقاد السيتي للفوز بلقب الدوري مرتين متتاليتين، وكان موسمه الأول (2022-23) مذهلاً للغاية، حيث سجل 36 هدفاً، وهو الرقم القياسي لأعلى رصيد في موسم واحد في تاريخ المسابقة.

كما أصبح هالاند أوّل لاعب على الإطلاق يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأفضل لاعب شاب في الموسم في العام نفسه، ما يؤكد تأثيره الهائل في موسم السيتي الذي حقق الثلاثية آنذاك.

ولا يزال هالاند القوة الهجومية الرئيسية لفريق المدرب بيب جوارديولا، حيث سجل 21 هدفاً في 28 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكنّه يتخلّف عن محمد صلاح، لاعب ليفربول، في سباق الحذاء الذهبي، حيث يمتلك اللاعب المصري 27 هدفاً في 29 مباراة.







