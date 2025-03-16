الموسم الأسوأ .. المزيد من الألم لبيب جوارديولا

حقق بيب جوارديولا رقمين غير مرغوب فيهما لأول مرة في مسيرته التدريبية

حقق بيب جوارديولا رقمين غير مرغوب فيهما لأول مرة في مسيرته التدريبية، بعد تعادل فريقه مانشستر سيتي عصر يوم أمس السبت مع برايتون (2-2)، في مباراة شهدت اعتراضه على قرارات الطاقم التحكيمي.

وخسر السيتي تقدّمه مرّتين على ملعب الاتحاد، وكان هدف عبد القادر خوسانوف في مرماه، الرقم 40 الذي استقبلته شباكه في الدوري هذا الموسم، وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها فريق يدربه جوارديولا مثل هذا العدد في موسم واحد.

كما يعني هذا التعادل أيضاً، أن جوارديولا سيحقق أقل مجموع نقاط له خلال المواسم التسعة التي قضاها في إنجلترا، وطوال مسيرته التدريبية، حتى لو فاز السيتي بجميع مبارياته التسع المتبقية.

كما يعني ذلك أنّه سيفشل في تحقيق معدّل نقطتين على الأقل في كل مباراة لأول مرة في مسيرته التدريبية التي شهدت حضوراً في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا.

ووجهّت هذه النتيجة ضربة لآمال السيتي في التأهل الى دوري أبطال أوروبا، الذي شارك فيه في 14 موسماً متتالياً، منذ موسم 2011-12، حيث أنّ رصيده هو 48 نقطة من 29 مباراة، وسيطيح به نيوكاسل خارج المراكز الخمسة الأولى، إذا فاز في مباراته المؤجلة مع كريستال بالاس.







