مدرب في تونس يستبعد 3 لاعبين بسبب الصيام !!

تسبب مدرب النادي الإفريقي بموجة من الجدل بسبب قراره

تسبب الفرنسي دافيد بيتوني، مدرب النادي الإفريقي بموجة من الجدل، بسبب قراره استبعاد ثلاثة لاعبين من قائمة الفريق قبل مواجهة الملعب التونسي، لإصرارهم على الصيام في يوم المباراة خلال شهر رمضان الجاري.

وطالب المدرب لاعبيه حمدي العبيدي وغيث الصغير والجزائري عبد المالك قلالش بالإفطار، قبل المباراة المُحتسبة ضمن الجولة 25 من الدوري التونسي، بإعتبار أن المواجهة أقيمت عند الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي، إلا أن الثلاثي رفض طلبه.

وحاول اللاعبون إقناع المدرب بأنهم لن يتأثروا بالصيام، لكنه لم يركن الى رغبتهم، وهو ما أثار انتقادات واسعة من الجماهير والمتابعين.

وعلى الرغم من استبعاد الثلاثي، فقد فاز فريقهم الإفريقي بصعوبة بهدف وحيد، وصعد إلى المركز الثالث برصيد 50 نقطة، متأخرا بثلاث نقاط عن ثنائي الصدارة الاتحاد المنستيري الأول والترجي الثاني، ولهما 53 نقطة.







