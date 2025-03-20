برشلونة يعترض أمام لجنة الاستئناف وحظوظه قليلة

قدم برشلونة اعتراضاً أمام لجنة الاستئناف

قدم برشلونة اعتراضاً أمام لجنة الاستئناف سعيا لتجنب لعب المباراة المؤجلة ضد أوساسونا في 27 آذار - مارس، حيث يعتقد النادي أنه يجب تغيير الموعد، لأنه لا يمكنه الاعتماد على ستة لاعبين من الفريق الأول بسبب الالتزامات الدولية، وهم رافينها وأراوخو وفيرمين وبابلو توري وجيرارد مارتين وهيكتور فورت.

وعلى الرغم من أن هذا الوضع قد أثير في المرافعات الأولية، قرر القاضي المنفرد عدم اعتماده، ويستند الاستئناف المقدم من البلاوجرانا الى وجود سابقة لمباراة مؤجلة، لعبت بين آخر مباراتين من البطولة.

كانت مباراة سيلتا فيغو وريال مدريد في موسم 16/17، وفاز فريق المدرب زين الدين زيدان (4-1)، ما وضع لقب الليغا أمامه على طبق فضي، حيث كان كل ما يحتاجه هو التعادل في مباراته الأخيرة ضد ملقة، والتي فاز بها في النهاية.

ورفض القاضي الوحيد هذه السابقة، ونقل مباراة برشلونة إلى نهاية الموسم، ليلعب النادي فرصته الأخيرة أمام محكمة الاستئناف، على الرغم من أن الادارة ليست متفائلة جدا بشأن الحكم، واعتادت على فكرة اللعب في 27 آذار - مارس.





