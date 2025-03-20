وفاة لاعب ريال مايوركا عن 43 عاماً

يكافح السرطان لعدة سنوات بعد تشخيص إصابته بورم في المخ

أندريا ديليباسيك، لاعب سابق لريال مايوركا ورايو فاليكانو وريال سوسيداد، توفي عن عمر يناهز 43 عاماً، بعد مرض طويل، حسبما أعلن مايوركا على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان لاعب الجبل الأسود السابق، الذي ظهر لأول مرة في الدوري الإسباني مع مايوركا في العام 2004 مع لويس أراغونيس كمدرب، يكافح السرطان لعدة سنوات بعد تشخيص إصابته بورم في المخ، والذي خضع لعملية جراحية له.

"نأسف بشدة لفقدان أندريا ديليباشيتش، اللاعب سابق في النادي، نرسل تعازينا لعائلته وأحبائه"، كما نشر ريال مايوركا على حسابه على منصة إكس.

كما أعرب هيركول، أحد أنديته الأخرى في إسبانيا، عن تعازيه "يأسف هيركول لوفاة أندريا ديليباشيتش، لاعب الأزرق والأبيض السابق، لقد كان مفتاحا في ترقيتنا إلى الدرجة الأولى في موسم 2009/2010، حيث ارتدى قميصنا لموسمين، وسجل 20 هدفا، ويود النادي أن يرسل أعمق تعازيه لعائلته وأصدقائه".







