إليكم اللاعب الهولندي المطلوب في مانشستر سيتي

يعلم جوارديولا أن فريقه يحتاج إلى أن يصبح أصغر سناً

خصص مانشستر سيتي الانجليزي مبلغ 60 مليون يورو، للانتقال المحتمل الصيفي لتيجاني ريجندرز، حيث يعلم المدرب بيب جوارديولا أن فريقه يحتاج إلى أن يصبح أصغر سناً.

ويخطط مان سيتي للعديد من التحركات في محاولة لتجديد فريقه، ويمكن أن يظهر باب الخروج للعديد من اللاعبين المهمين، وبينهم جاك جريليش وإيدرسون وكيفن دي بروين، فهم ليسوا سوى بعض النجوم ذوي الأسماء الكبيرة الذين يحتمل أن يغادروا.

وتعتبر وسائل الاعلام أنه لولا تيجاني ريجندرز وكريستيان بوليسيتش لكان فريقهما ميلان الايطالي، غارقا تماما في النتائج السيئة.

لم يمر الموسم مرور الكرام بالنسبة للمتميز للهولندي، البالغ 26 عاماً، الذي وقع مؤخراً على تجديد عقده، فبات أحد أفضل هدافي ميلان في الدوري الإيطالي، برصيد 16 هدفاً وأربع تمريرات حاسمة، معه ومع منتخب بلاده.







