الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مفاجآت جديدة في المحاكمة بشأن وفاة مارادونا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مفاجآت جديدة في المحاكمة بشأن وفاة مارادونا
A-
A+

كرة القدم

2025-03-22 | 07:39
مفاجآت جديدة في المحاكمة بشأن وفاة مارادونا

الغرفة التي توفي فيها مارادونا كانت قذرة جدا وفوضوية

قال طبيبان، أن الغرفة التي توفي فيها دييغو أرماندو مارادونا، عن 60 عاماً، كانت "قذرة جدا وفوضوية وتفتقر الى التجهيز، وغير مناسبة للتعافي من عملية جراحية".
فقد صرّح كولين كامبل، الطبيب المقيم قرب منزل مارادونا، شمالي بوينوس آيرس، والذي هرع إليه قبل وصول سيارة الإسعاف "كان غائباً عن الوعي، وكان المنزل قذرا جدا وفوضويا، خصوصا الغرفة، لم يكن هناك أي نوع من النظام أو النظافة، حتى بالحد الأدنى، لاستقبال شخص خرج لتوه من عملية جراحية".
وشكك الطبيب في شأن التوقيت الدقيق لوفاة بطل كأس العالم، كما قيل، صباح 25 تشرين الثاني - نوفمبر، وقال أنه عندما وصل وجده فاقدا للوعي، والممرضة المناوبة تحاول تدليك قلبه، لكن درجة حرارة الجسد وتصلب الفك أوضحا "عدم وجود أي علامات على الحياة منذ فترة طويلة، وربما أكثر من ساعة أو ساعتين، على الأرجح".
وأكد الطبيب خوان كارلوس بينتو، الذي وصل مع سيارة الإسعاف ذلك "كانت الوفاة قد حدثت قبل أكثر من ساعتين، فقد نظرت حولي، ولم يكن هناك أي شيء يمكن أن يساعد في الإنعاش، لم يكن هناك أوكسجين ولا أنابيب أكسجين ولا جهاز مزيل للرجفان".
وجاء كلام الطبيبين خلال محاكمة لسبعة متهمين بينهم أطباء وأخصائي نفسي وممرضين، بتهمة "القتل العمد بإهمال"، حيث يواجهون عقوبات بالسجن تتراوح بين 8 و25 عاماً.


مفاجآت جديدة في المحاكمة بشأن وفاة مارادونا

رياضة

كرة القدم

دييغو أرماندو مارادونا

كأس العالم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ترامب يطرد لاعب من أميركا بسبب شعار ريال مدريد !!
إليكم اللاعب الهولندي المطلوب في مانشستر سيتي

اقرأ ايضا في كرة القدم

ترامب يطرد لاعب من أميركا بسبب شعار ريال مدريد !!
07:40

ترامب يطرد لاعب من أميركا بسبب شعار ريال مدريد !!

تم ترحيله من قبل الحكومة الأميركية إلى مركز الإرهاب

07:40

ترامب يطرد لاعب من أميركا بسبب شعار ريال مدريد !!

تم ترحيله من قبل الحكومة الأميركية إلى مركز الإرهاب

إليكم اللاعب الهولندي المطلوب في مانشستر سيتي
07:34

إليكم اللاعب الهولندي المطلوب في مانشستر سيتي

يعلم جوارديولا أن فريقه يحتاج إلى أن يصبح أصغر سناً

07:34

إليكم اللاعب الهولندي المطلوب في مانشستر سيتي

يعلم جوارديولا أن فريقه يحتاج إلى أن يصبح أصغر سناً

صلاح يتصدّر لائحة أوروبية فريدة من نوعها
07:32

صلاح يتصدّر لائحة أوروبية فريدة من نوعها

دراسة شملت الدوريات الأوروبية

07:32

صلاح يتصدّر لائحة أوروبية فريدة من نوعها

دراسة شملت الدوريات الأوروبية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025