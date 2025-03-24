فيديو - فضيحة تحكيمية في كلاسيكو السيدات

ظهر أمس الأحد، حقق ريال مدريد أول انتصار له على مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة، في المباراة التي جمعتهما، ضمن الجولة 23 من الدوري الاسباني للسيدات في كرة القدم.وبقيت سيدات برشلونة في صدارة الدوري برصيد 63 نقطة، ولكن على بُعد أربع نقاط من ريال مدريد، قبل ثماني جولات من نهاية البطولة.وكان الفريقان متعادلان (1-1)، حين سجلت سيدات برشلونة هدفاً ألغاه الحكم بداعي تسلل كارولين جراهام هانسن، على الرغم من أنها لم تلمس الكرة، كما أظهرت الإعادة التلفزيونية أنه لم تكن هناك أي لاعبة متسللة على الإطلاق.لكن في ظل غياب تقنية الفيديو المساعد (VAR) في الدوري الإسباني للسيدات، تم الغاء الهدف، لتسجيل سيدات ريال مدريد هدفين متتاليين، ويفزن بالمباراة.