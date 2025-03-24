فيديو - فرنسا انتظرت 7 سنوات لتُسجّل من ركلة حرّة

تأهّل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي دوري أمم أوروبا بعد تخطّيه منتخب كرواتيا بركلات الترجيح، إذ خسر مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وفاز بمثلهما في الإياب، لتبقى الأشواط الإضافية من دون أهداف، قبل أن تحسمها ركلات الترجيح.وجاء هدف فرنسا الأوّل في مباراة الإياب أتى عن طريق مايكل أوليس، ومن ركلة حرّة مباشرة، قبل أن يضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني.واللافت أنّ هدف أوليس هو الأوّل الذي يسجّله المنتخب الفرنسي من ركلة حرّة مباشرة منذ سبع سنوات، وتحديدًا منذ هدف بول بوغبا في شباك المنتخب الروسي في 27 آذار - مارس 2018.ويقابل المنتخب الفرنسي نظيره الإسباني في نصف النهائي الأوّل في حزيران - يونيو المقبل، في حين يتواجه المنتخبين البرتغالي والألماني في نصف النهائي الثاني لحسم هويّة طرفَي نهائي البطولة.