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ريال مدريد غير سعيد بسبب لويس دي لا فوينتي

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ريال مدريد غير سعيد بسبب لويس دي لا فوينتي
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كرة القدم

2025-03-26 | 03:03
ريال مدريد غير سعيد بسبب لويس دي لا فوينتي

غاب العديد من اللاعبين الدوليين عن ريال مدريد خلال فترة التوقف الحالية

غاب العديد من اللاعبين الدوليين عن ريال مدريد خلال فترة التوقف الحالية، من بينهم واحد استدعي في قائمة منتخب إسبانيا هو راؤول أسينسيو، ومع ذلك، فإن قلب الدفاع البالغ من العمر 21 عاماً لم يمر بأفضل أوقاته مع "لاروخا"، حيث لم يشارك في المباراتين أمام هولندا.
حصل أسينسيو على أول استدعاء له مع منتخب إسبانيا من قبل المدرب لويس  لا فوينتي على خلفية أدائه الرائع مع ريال مدريد خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن المدرب فضّل روبن لو نورماند وباو كوبارسي ودين هويسن في مركز قلب الدفاع.
وأدى انسحاب كوبارسي من التشكيلة بعد إصابة في الكاحل إلى استدعاء أسينسيو لمباراة الإياب على ملعب ميستايا في فالنسيا، لكنه ك لم يلعب أي دقيقة، حيث اعتمد دي لا فوينتي على لو نورماند وهويسن طوال الوقت الأصلي والإضافي.
واثارت اختيارات دي لا فوينتي استياء مسؤولي ريال مدريد، الذين اعتبروا بأن مبررات المدير الفني غير منطقية، وهي أن إشراك أسينسيو في مباراة مهمة كهذه مخاطرة كبيرة، نظراً لاعتماد فريقه عليه في مباريات كثيرة هذا الموسم.
وكان الريال يتمنّى مشاركة أسينسيو لأول مرة مع منتخب إسبانيا، حيث كان ذلك سيمنحه دفعة ثقة إضافية، على الرغم من أن محادثات تجديد العقد بين الطرفين قد توقفت في الوقت الحالي.


ريال مدريد غير سعيد بسبب لويس دي لا فوينتي

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

لويس دي لا فوينتي

راؤول أسينسيو

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