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ساوثهامبتون يطلب 100 مليون جنيه بلاعبه الشاب

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ساوثهامبتون يطلب 100 مليون جنيه بلاعبه الشاب
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كرة القدم

2025-03-27 | 02:32
ساوثهامبتون يطلب 100 مليون جنيه بلاعبه الشاب

لعب لجميع منتخبات الفئات العمرية الانجليزية

ولد تايلر ديبلينج في إكستر، وبدأ مسيرته المهنية مع فريق أكسمنستر تاون المحلي، حيث لعب والده سام لفريق الرجال، ثم انضم إلى ميلواي رايس في سن الخامسة، وقضى عامين مع فريق الشباب.
انضم إلى ساوثهامبتون في العام 2012، وقضى عاما مع إكستر سيتي في سن السابعة، قبل توقيع عقد احترافي مع "القديسين" في تشرين الاول - أكتوبر 2021.
بعد أن تم اختياره على مقاعد البدلاء في مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برينتفورد، والتي لم يشارك فيها، لفت ديبلينج انتباه نيوكاسل يونايتد وتشيلسي.
انضم إلى الأخير في تموز - يوليو 2022، بعد عشر سنوات مع ساوثهامبتون، مع وعد بعقد احترافي بمجرد بلوغه السابعة عشرة، لكنه فشل في الاستقرار في تشيلسي، حيث شارك في مباراتين فقط مع فريق النادي تحت 18 عاما، ليعود إلى ساوثهامبتون في أيلول - سبتمبر 2022.
اليوم، يريد ساوثهامبتون رسوماً تزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني مقابل تايلر ديبلينج، البالغ 19 عاماً، وفقا لتقارير @TeleFootball، اذ يعتقد أنه أحد أفضل الشباب في كرة القدم الإنجليزية.
إشارة الى تايلر لعب لجميع منتخبات الفئات العمرية الانجليزية بدءاً من تحت 16 سنة وصولاً الى تحت 21 سنة، حيث شارك في 31 مباراة وسجل خمسة أهداف.



ساوثهامبتون يطلب 100 مليون جنيه بلاعبه الشاب

رياضة

كرة القدم

ساوثهامبتون

تايلر ديبلينج

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