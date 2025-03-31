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نجم ليدز يونايتد يعتزل مُجبراً في سنّ 21 عاماً !!

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نجم ليدز يونايتد يعتزل مُجبراً في سنّ 21 عاماً !!
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كرة القدم

2025-03-31 | 06:43
نجم ليدز يونايتد يعتزل مُجبراً في سنّ 21 عاماً !!

أعلن لاعب خط الوسط عن الخبر في منشور عاطفي على وسائل التواصل

أجبر نجم أكاديمية ليدز السابق، مورتن سبنسر، على التقاعد عن 21 عاما فقط، حيث أعلن لاعب خط الوسط عن الخبر في منشور عاطفي على وسائل التواصل الاجتماعي، وردّ السبب الى مشكلة صحية نادرة.
أمضى سبنسر خمس سنوات في إيلاند رود، حيث شارك مع كل من الفريقين تحت 18 عاما وتحت 21 عاما خلال الفترة التي قضاها مع النادي، ومع ذلك، فقد أجبر على تعليق حذائه بسبب "مشكلة في القلب".
شارك سبنسر سلسلة من اللقطات من حياته المهنية على انستغرام، وكتب "حزين لقول هذا، سأتقاعد من كرة القدم الاحترافية بسبب مشكلة في القلب، كل ما عرفته هو ركل الكرة، وتعلمت كل شيء من الملعب، وأنا ممتن وفخور بما حققته".
وأضاف "لن أنسى أبدا الذكريات التي أملكها وخلقتها على طول رحلة مذهلة، كرة القدم في حمضي النووي وسأستمر في دعم كل من ساعدني على طول الطريق، وأريد أن أشكر كل من تمسك بي خلال هذه الفترة الصعبة وكل من ساعدني خلال مسيرتي".



نجم ليدز يونايتد يعتزل مُجبراً في سنّ 21 عاماً !!

رياضة

كرة القدم

ليدز يونايتد

مورتن سبنسر

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