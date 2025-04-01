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بعد إعلان براءته .. زوجة داني ألفيس حامل

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بعد إعلان براءته .. زوجة داني ألفيس حامل
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كرة القدم

2025-04-01 | 04:24
بعد إعلان براءته .. زوجة داني ألفيس حامل

بعد ثلاثة أيام من تبرئته من تهمة الاغتصاب

بعد ثلاثة أيام من تبرئته من تهمة الاغتصاب، أعلنت عارضة الأزياء جوانا سانز، زوجة النجم البرازيلي داني ألفيس، عبر حسابها على إنستغرام خبر حملها، في رسالة مؤثرة عكست رحلتها الطويلة من المعاناة والعلاج لتحقيق هذا الحلم.
وكان ألفيس، البالغ 41 عاماً، واجه اتهامات بالاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ساتون الليلي في برشلونة في عام 2022، وحكم بالسجن لأربع سنوات وقضى فيه بعضها، قبل أن يفوز بالاستئناف، وتقرر أعلى محكمة في إقليم كاتالونيا إلغاء الإدانة نهاية الشهر الفائت.
وأشارت سانز، البالغة 35 عاماً، أنها عانت لسنوات من الضغط الاجتماعي المرتبط بالأمومة، وكثرة الاسئلة بهذا الشأن، وكشفت عن خضوعها لجولتين من علاج التلقيح الاصطناعي، ومعاناتها من ثلاث حالات إجهاض وعملية جراحية بسبب مشاكل صحية مرتبطة بالحمل.


بعد إعلان براءته .. زوجة داني ألفيس حامل

رياضة

كرة القدم

جوانا سانز

داني ألفيس

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