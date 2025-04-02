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في وقت حرج .. بايرن ميونيخ يمرّ بفترة دفاعيّة عصيبة

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في وقت حرج .. بايرن ميونيخ يمرّ بفترة دفاعيّة عصيبة
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كرة القدم

2025-04-02 | 00:59
في وقت حرج .. بايرن ميونيخ يمرّ بفترة دفاعيّة عصيبة

على اعتاب مباريات محلية وأوروبية هامة

على اعتاب مباريات محلية وأوروبية هامة، يمرّ بايرن ميونيخ بفترة عصيبة للغاية، حيث يعاني من ثلاث إصابات دفاعية مؤثرة للغاية.
يتصدر بايرن الدوري الألماني برصيد 65 نقطة بعد مرور 27 جولة، متقدما بفرق ست نقاط على بايرليفركوزن المُدافع عن اللقب، والمنافس الفعلي الوحيد، وأمامه سبع مباريات على نهاية المسابقة، يلعبها ضد أوجسبورغ وبروسيا دورتموند وهايدنهايم وماينتس ولايبزيج وبروسيا مونشنغلادباخ وهوفنهايم.
كذلك، يستعد بايرن لمواجهة ضيفه انتر ميلان الايطالي في الثامن من الشهر الجاري في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وإياباً في السادس عشر منه.
وفي هذه الفترة العصيبة، سوف يفتقد بايرن لخدمات الثلاثي، الكندي ألفونسو ديفيز لأشهر، لإصابة الرباط الصليبي الأمامي، الفرنسي دايوت أوباميكانو لأسابيع، مشكلة في الركبة، والياباني هيروكي إيتو لأشهر، بسبب كسر في مشط القدم، ما يضع المدرب البلجيكي فنسنت كومباني أمام مهمة لن تكون سهلة على الإطلاق.



في وقت حرج .. بايرن ميونيخ يمرّ بفترة دفاعيّة عصيبة

رياضة

كرة القدم

بايرن ميونيخ

ألفونسو ديفيز

دايوت أوباميكانو

هيروكي إيتو

فنسنت كومباني

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