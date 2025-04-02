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فيديو - مؤثرة راسلت صلاح وانتظرت الردّ فحظرها كلياً

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فيديو - مؤثرة راسلت صلاح وانتظرت الردّ فحظرها كلياً
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كرة القدم

2025-04-02 | 03:31
فيديو - مؤثرة راسلت صلاح وانتظرت الردّ فحظرها كلياً

تظهر على إنستغرام تحت اسم kydratwitch

قامت مؤثرة تظهر على إنستغرام تحت اسم kydratwitch بإبداء إعجابها بمحمد صلاح، نجم ليفربول، ثم وجهت رسالة له مفادها أنها تقدر مواهبه الكروية، وستكون المشجع رقم واحد لموهبته.

وجاءت ردّة فعل النجم الدولي المصري صاعقة للفتاة، فبدلاً من متابعة حسابها، كما توقعت على الأقل، قام بحظرها كلياً، لتوجه اليه مقطع الفيديو حمل عنوان "محمد صلاح، من فضلك قم بإلغاء حظري".

ورجح متابعون أن ردّة فعل صلاح جاءت لعدم اهتمامه بمثل هذه الرسائل، أو لأنها من باب الحرص على الحفاظ على خصوصيته.

ويلعب ليفربول الليلة بقيادة صلاح مع إيفرتون، على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدره بـ70 نقطة، بفرق 12 نقطة عن أرسنال، قبل تسع جولات على نهاية الموسم.


فيديو - مؤثرة راسلت صلاح وانتظرت الردّ فحظرها كلياً

رياضة

كرة القدم

Kydratwitch

محمد صلاح

ليفربول

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