الجناة مراهقين .. محاولة اختطاف حكم شاب في فرنسا

محاولة اختطاف تعرّض لها حكم يبلغ من العمر 19 عاماً

كشفت صحيفة لو باريزيان عن محاولة اختطاف تعرّض لها حكم، يبلغ من العمر 19 عاماً، مُنح في التحقيق اسم "سيمون"، خلال مباراة للشباب تحت 17 عاماً في فرنسا، جمعت بين شافيل وإي سي بولون-بيلانكورت.

وأبلغ الحكم الشرطة أن اثنين من لاعبي بولون-بيلانكورت، غير راضين عن قراراته، قاما بدخول غرفة خلع الملابس الخاصة به ووجوههما مغطاة، بل دفعاه بعنف، ومنعاه من المغادرة.

وقال الحكم "في تلك اللحظة، شعرت بالخشية على حياتي، خفت أنهما بعدما قاما بتغطية وجهيهما وبادرا الى العنف وأرادا حبسي في غرفة خلع الملابس الخاصة بي معهما في الداخل ، فهذا لم يكن الوقت مناسبا للجدال".

وقامت الشرطة بسرعة بالتصرف واعتقلت اثنين من المشتبه بهما، كلاهما قاصران، وأصرّ الحكم على أنه "سأطلب من الدوري منع هؤلاء اللاعبين من أن تطأ أقدامهما ملعب كرة القدم مرة أخرى لأن هذا السلوك وخصوصاً في سن 17 عاما، غير مقبول".







