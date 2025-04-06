الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

رقم خاص بماركينيوس في الدوري الفرنسي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
رقم خاص بماركينيوس في الدوري الفرنسي
A-
A+

كرة القدم

2025-04-06 | 03:43
رقم خاص بماركينيوس في الدوري الفرنسي

مع تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي

مع تتويج باريس سان جيرمان، مساء أمس السبت بلقب الدوري الفرنسي للمرة الثالثة عشر في تاريخه، عقب انتصاره على آنجيه بهدف لصفر، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من "الليغ 1"، حقق النجم البرازيلي ماركينيوس رقماً خاصاً به.
فقد سجل النجم البرازيلي لقبه العاشر بقميص النادي الباريسي منذ التحاقه به في موسم 2013-2014، وهو أوّل من يصل إلى هذا الرقم في تاريخ الدوري الفرنسي، علماً أنه اللقب الرابع له توالياً.
وتجاوز المدافع البالغ من العمر 30 عاماً زميله السابق في الفريق، الإيطالي ماركو فيراتي، الذي فاز بتسعة ألقاب مع باريس سان جيرمان، قبل انتقاله الى النادي العربي القطري في أيلول - سبتمبر 2023.
وأحرز ماركينيوس لقب كأس فرنسا سبع مرات وكأس الدوري ست مرات وكأس الأبطال تسع مرات وحل وصيفاً في دوري أبطال أوروبا مرّة واحدة، ونال كأس كوبا أميركا 2019 مع منتخب بلاده.



رقم خاص بماركينيوس في الدوري الفرنسي

رياضة

كرة القدم

باريس سان جيرمان

ماركينيوس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سرقة قطعتين ثمينتين من زوجة أندريه أونانا
الجمهور جمع 27 مليون يورو لشراء حصة أغلبية في الملعب

اقرأ ايضا في كرة القدم

تمثال لدي بروين في مانشستر سيتي؟
04:52

تمثال لدي بروين في مانشستر سيتي؟

هل يقوم مانشستر سيتي ببناء تمثال لنجمه كيفن دي بروين؟

04:52

تمثال لدي بروين في مانشستر سيتي؟

هل يقوم مانشستر سيتي ببناء تمثال لنجمه كيفن دي بروين؟

سرقة قطعتين ثمينتين من زوجة أندريه أونانا
04:49

سرقة قطعتين ثمينتين من زوجة أندريه أونانا

وقعت السرقة في موقف للسيارات خلف المطعم

04:49

سرقة قطعتين ثمينتين من زوجة أندريه أونانا

وقعت السرقة في موقف للسيارات خلف المطعم

الجمهور جمع 27 مليون يورو لشراء حصة أغلبية في الملعب
03:42

الجمهور جمع 27 مليون يورو لشراء حصة أغلبية في الملعب

بعد مشاركتهم في أول تعاونية للمشجعين لكرة القدم الألمانية

03:42

الجمهور جمع 27 مليون يورو لشراء حصة أغلبية في الملعب

بعد مشاركتهم في أول تعاونية للمشجعين لكرة القدم الألمانية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025