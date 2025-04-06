رقم خاص بماركينيوس في الدوري الفرنسي

مع تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي

مع تتويج باريس سان جيرمان، مساء أمس السبت بلقب الدوري الفرنسي للمرة الثالثة عشر في تاريخه، عقب انتصاره على آنجيه بهدف لصفر، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من "الليغ 1"، حقق النجم البرازيلي ماركينيوس رقماً خاصاً به.

فقد سجل النجم البرازيلي لقبه العاشر بقميص النادي الباريسي منذ التحاقه به في موسم 2013-2014، وهو أوّل من يصل إلى هذا الرقم في تاريخ الدوري الفرنسي، علماً أنه اللقب الرابع له توالياً.

وتجاوز المدافع البالغ من العمر 30 عاماً زميله السابق في الفريق، الإيطالي ماركو فيراتي، الذي فاز بتسعة ألقاب مع باريس سان جيرمان، قبل انتقاله الى النادي العربي القطري في أيلول - سبتمبر 2023.

وأحرز ماركينيوس لقب كأس فرنسا سبع مرات وكأس الدوري ست مرات وكأس الأبطال تسع مرات وحل وصيفاً في دوري أبطال أوروبا مرّة واحدة، ونال كأس كوبا أميركا 2019 مع منتخب بلاده.







