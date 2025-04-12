أرقام قياسية يمكن لمحمد صلاح تحطيمها في موسمين

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حساب البريميرليغ الرسمي يضع اجمل هدف لصلاح في كل موسم لعب فيه مع ليفربول



pic.twitter.com/Op5iQdhoar — EPL World (@EPLworld) April 11, 2025

مع تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح، لموسمين حتى صيف 2027، مع فريقه ليفربول الإنجليزي، ما يعني استمراره لعشر سنوات مع الريدز، منذ انضمامه في العام 2017، بات "الفرعون" أمام فرصة جديدة لإضافة المزيد من الأرقام القياسية الى سجله الحافل.ومع قرب نهاية الموسم الثامن، يكون صلاح قد سجل حتى الآن 243 هدفا وقدم 109 تمريرات حاسمة في 394 مباراة لعبها في مختلف المسابقات، وأمامه فرصة لتحطيم بعض الأرقام القياسية خلال الموسمين المقبلين، وإن كان بعضها صعب المنال:الهداف التاريخي للدورييحتل محمد صلاح المركز الخامس في قائمة هدافي "البريميرليغ"، بالتساوي مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، كأفضل هداف أجنبي في تاريخ المسابقة، حيث سجل 184 هدفاً، متأخراً عن أندرو كول (187 هدفا) وواين روني (208) وهاري كين (213) وحامل الرقم القياسي آلان شيرر (260 هدفا)، بفرق 76 هدفاً، وهو رقم صعب للغاية.الهداف التاريخي لليفربوليحتل صلاح المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول برصيد 243 هدفا، متأخراً عن روجر هانت (285 هدفا) والهداف التاريخي إيان راش (346)، ويبدو الوصول لرقم النجم الويلزي شبه مستحيل.أفضل هدافي الدوري على ملعب واحديحتاج صلاح إلى 12 هدفا فقط على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح أكثر من سجل أهدافاً على ملعب واحد.فقد سجل صلاح 103 أهداف حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "أنفيلد" وحده، ولا يسبقه سوى واين روني أسطورة مانشستر يونايتد (106 أهداف على ملعب أولد ترافورد)، وتييري هنري (114 هدفا على ملعب أرسنال السابق).التمريرات الحاسمةيعتبر ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، اللاعب الوحيد الذي صنع أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في البريميرليغ، برصيد 92 تمريرة حاسمة، ولا يحتاج صلاح سوى الى ثماني تمريرات حاسمة أخرى في المسابقة ليتجاوزه، ورصيده الحاليّ هو 85 تمريرة حاسمةالمساهماتكذلك، وصل رصيد محمد صلاح إلى 267 مساهمة مع ليفربول في البريمييرليغ، بينها 182 هدفا و85 تمريرة حاسمة، ولا يتفوق عليه سوى ثنائي مانشستر يونايتد واين روني (276) وريان غيغز (271)، أي انه يحتاج الى عشر مساهمات فقط للانفراد بالرقم القياسي.