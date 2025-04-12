الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

أرقام قياسية يمكن لمحمد صلاح تحطيمها في موسمين

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أرقام قياسية يمكن لمحمد صلاح تحطيمها في موسمين
A-
A+

كرة القدم

2025-04-12 | 01:47
أرقام قياسية يمكن لمحمد صلاح تحطيمها في موسمين

مع تجديد عقد محمد صلاح لموسمين مع ليفربول

مع تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح، لموسمين حتى صيف 2027، مع فريقه ليفربول الإنجليزي، ما يعني استمراره لعشر سنوات مع الريدز، منذ انضمامه في العام 2017، بات "الفرعون" أمام فرصة جديدة لإضافة المزيد من الأرقام القياسية الى سجله الحافل.
ومع قرب نهاية الموسم الثامن، يكون صلاح قد سجل حتى الآن 243 هدفا وقدم 109 تمريرات حاسمة في 394 مباراة لعبها في مختلف المسابقات، وأمامه فرصة لتحطيم بعض الأرقام القياسية خلال الموسمين المقبلين، وإن كان بعضها صعب المنال:

الهداف التاريخي للدوري
يحتل محمد صلاح المركز الخامس في قائمة هدافي "البريميرليغ"، بالتساوي مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، كأفضل هداف أجنبي في تاريخ المسابقة، حيث سجل 184 هدفاً، متأخراً عن أندرو كول (187 هدفا) وواين روني (208) وهاري كين (213) وحامل الرقم القياسي آلان شيرر (260 هدفا)، بفرق 76 هدفاً، وهو رقم صعب للغاية.

الهداف التاريخي لليفربول
يحتل صلاح المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول برصيد 243 هدفا، متأخراً عن روجر هانت (285 هدفا) والهداف التاريخي إيان راش (346)، ويبدو الوصول لرقم النجم الويلزي شبه مستحيل.
أفضل هدافي الدوري على ملعب واحد
يحتاج صلاح إلى 12 هدفا فقط على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح أكثر من سجل أهدافاً على ملعب واحد.
فقد سجل صلاح 103 أهداف حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "أنفيلد" وحده، ولا يسبقه سوى واين روني أسطورة مانشستر يونايتد (106 أهداف على ملعب أولد ترافورد)، وتييري هنري (114 هدفا على ملعب أرسنال السابق).

التمريرات الحاسمة
يعتبر ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، اللاعب الوحيد الذي صنع أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في البريميرليغ، برصيد 92 تمريرة حاسمة، ولا يحتاج صلاح سوى الى ثماني تمريرات حاسمة أخرى في المسابقة ليتجاوزه، ورصيده الحاليّ هو 85 تمريرة حاسمة

المساهمات
كذلك، وصل رصيد محمد صلاح إلى 267 مساهمة مع ليفربول في البريمييرليغ، بينها 182 هدفا و85 تمريرة حاسمة، ولا يتفوق عليه سوى ثنائي مانشستر يونايتد واين روني (276) وريان غيغز (271)، أي انه يحتاج الى عشر مساهمات فقط للانفراد بالرقم القياسي.




أرقام قياسية يمكن لمحمد صلاح تحطيمها في موسمين

رياضة

كرة القدم

محمد صلاح

ليفربول

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هل يصبح أنسو فاتي قطعة في تشكيلة فليك؟
فيديو - استمعوا لجنون المعلّق التركي بهدف ديكلان رايس

اقرأ ايضا في كرة القدم

ساعة محمد صلاح تساوي مليون دولار !!
01:57

ساعة محمد صلاح تساوي مليون دولار !!

شوهد محمد صلاح وهو يحمل في يده ساعة بقيمة نحو 999.949 ألف دولار

01:57

ساعة محمد صلاح تساوي مليون دولار !!

شوهد محمد صلاح وهو يحمل في يده ساعة بقيمة نحو 999.949 ألف دولار

فيديو - يوم مأساوي في تاريخ كرة القدم في أميركا الجنوبية
01:50

فيديو - يوم مأساوي في تاريخ كرة القدم في أميركا الجنوبية

سيتم تذكر يوم العاشر من نيسان - أبريل باعتباره يوما مأساويا لكرة القدم

01:50

فيديو - يوم مأساوي في تاريخ كرة القدم في أميركا الجنوبية

سيتم تذكر يوم العاشر من نيسان - أبريل باعتباره يوما مأساويا لكرة القدم

هل يصبح أنسو فاتي قطعة في تشكيلة فليك؟
01:49

هل يصبح أنسو فاتي قطعة في تشكيلة فليك؟

شارك أنسو فاتي في الدقائق العشر الأخيرة لأول مرة منذ فترة طويلة

01:49

هل يصبح أنسو فاتي قطعة في تشكيلة فليك؟

شارك أنسو فاتي في الدقائق العشر الأخيرة لأول مرة منذ فترة طويلة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025