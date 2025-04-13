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ماركو أسينسيو يضيع ركلتي جزاء ويستعيد ذكرى عمرها 9 سنوات

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ماركو أسينسيو يضيع ركلتي جزاء ويستعيد ذكرى عمرها 9 سنوات
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كرة القدم

2025-04-13 | 03:17
ماركو أسينسيو يضيع ركلتي جزاء ويستعيد ذكرى عمرها 9 سنوات

بات أسينسيو أول لاعب منذ تسع سنوات يضيع ركلتي جزاء

أصبح ماركو أسينسيو، نجم أستون فيلا، أول لاعب منذ تسع سنوات، يضيع ركلتي جزاء في مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأتيحت الفرصة للاعب المعار من باريس سان جيرمان لكسر التعادل السلبي والتسجيل لأستون فيلا أمام ساوثهامبتون يوم أمس السبت، إلا أن أسينسيو فشل في تحويل ركلة الجزاء.
وسرعان ما سجل واتكينز الهدف الأول، وضاعف دونيل مالين تقدم فيلا، وحصل أسينسيو بعد ذلك على ركلة جزاء ثانية في الدقائق الأخيرة من المباراة، لكنه فشل في الوصول إلى الشباك، قبل أن يضيف جون ماكجين الهدف الثالث، ويمنح فيلا الفوز (3-0).
وبات أسينسيو أول لاعب منذ تسع سنوات يضيع ركلتي جزاء في مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان سايدو بيراهينو لاعب وست بروميتش آخر من فعلها أمام واتفورد في العام 2015.
أما  اللاعبان الآخران اللذان أهدرا ركلتي جزاء في مباراة واحدة فهما دارين بينت لاعب سندرلاند ضد توتنهام في 2010 ونجم أستون فيلا السابق خوان بابلو أنخيل ضد فولهام في 2005.
ويستضيف فريق المدرب أوناي إيمري، الذي صعد إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري بعد فوز أمس، فريق باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على أرضه يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيسعى إلى قلب تأخره (1-3).



ماركو أسينسيو يضيع ركلتي جزاء ويستعيد ذكرى عمرها 9 سنوات

رياضة

كرة القدم

ماركو أسينسيو

أستون فيلا

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