فيديو - شجار بين المدرب المهزوم واللاعبين المنافسين

Another angle of Chris Wilder's clash with the Plymouth players after full-time 👀 pic.twitter.com/hmai6RfMEx — Sky Sports Football (@SkyFootball) April 12, 2025

بعد المباراة التي احتضنها ملعب هوم بارك، وانتهت الى هزيمة شيفيلد يونايتد أمام بليموث أرغايل (1-2) في الوقت القاتل، ضمن منافسات الجولة الـ42 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، نشب شجار في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس بين كريس وايلدر، مدرب شيفيلد ولاعبي بليموث.وبتلقي الهزيمة الثالثة توالياً، بات "البليدز" بعيداً خمس نقاط عن مراكز الصعود المباشر الى البريميرليغ، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 83 نقطة، خلف ليدز يونايتد وبيرنلي ولهما 88 نقطة، فيما يتذيل بليموث جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بعد مرور 42 جولة من المسابقة.