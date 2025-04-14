كريستيانو رونالدو ونجله قبلا دعوة كانيلو ألفاريز

قبل كريستيانو رونالدو دعوة من المكسيكي

قبل كريستيانو رونالدو ونجله كريستيانو جونيور دعوة من المكسيكي كانيلو ألفاريز للانضمام إليه في بطولة الملاكمة المقبلة في المملكة العربية السعودية.

وسيعود بطل العالم في أربع أوزان مختلفة، إلى الحلبة يوم 3 أيار - مايو، حيث من المنتظر أن يواجه ويليام سكل، وهو يتطلع إلى تحقيق الفوز رقم 63 في مسيرته الرائعة التي خاض خلالها 66 نزالا، فاز في 62 منها 39 بالضربة القاضية، وخسر في نزالين فقط وتعادل في اثنين أيضاً.

وبالتالي، يتمتع ألفاريز بمكانة أسطورية في وطنه، تماماً كما يحظى رونالدو بتقدير مماثل في البرتغال،

وكان الأخير منذ انتقاله إلى النصر السعودي دائم الحضور في حلبات المصارعة والملاكمة في ليالي النزالات.

وبعد دعوة كانيلو، سيصطحب النجم البرتغالي ابنه البكر معه في لمتابعة هذا النزال، فيما أكّد المقاتل أنّه سيقوم بزيارة رونالدو أثناء التدريبات مع فريقه.









