حارس مرمى أرسنال يأمل في إقصاء "فريق قدوته"

يلعب آرسنال الليلة ويحل ضيفاً على ريال مدريد

نقلت مواقع نادي أرسنال الإنجليزي على وسائل التواصل الاجتماعي حديثاً لحارس مرمى الفريق، الإسباني دافيد رايا، عبر فيه عن رأيه بالمباراة المرتقبة لفريقه الليلة.

ويلعب آرسنال الليلة في سانتياغو برنابيو، حيث يحل ضيفاً على ريال مدريد الإسباني في اياب ربع نهائي دوري ابطال أوروبا، على امل عدم تحقيق الفريق الملكي لريمونتادا معجزة كونه خسر في لندن (٠-٣).

ورداً على السؤال "لقد تابعت ريال مدريد منذ الصغر، ماذا يعني لك أن تكون في فريق قد يقوم بإقصائهم من البطوله؟"، قال دافيد رايا "لم أكن لأقول أني كنت اتابع ريال مدريد، أنا فقط كنت اتابع كاسياس لأنه قدوتي، ولكن نعلم ان ريال مدريد نادي كبير، وسيكون اقصاؤهم أمرا رائعا".





