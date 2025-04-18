ريال مدريد يجهز مديراً فنياً مؤقتاً لتولي المسؤولية

ازدادت التكهنات حول مستقبل الايطالي كارلو أنشيلوتي

يبدو أن ريال مدريد فقد الثقة في مدربه الايطالي كارلو أنشيلوتي، حيث ازدادت التكهنات حول مستقبله، بعد الهزيمة أمام أرسنال ذهاباً وإياباً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت تقارير يوم أمس الخميس إلى أنه إذا خسر أنشيلوتي مرتين أمام برشلونة في المباريات الخمس المقبلة، إحداهما في نهائي كأس الملك، فستتم إقالته قبل ثلاث مباريات فقط من نهاية الموسم.

وزعمت شبكة سكاي سبورتس نقلًا عن صحيفة سبورت أن أنشيلوتي يفكر في ترك منصبه بعد نهائي الكأس في إشبيلية في 26 نيسان - أبريل.

ويشعر أنشيلوتي، كما يشعر ريال مدريد بأن وقته قد انتهى في النادي، وأن "اللوس بلانكوس" قرر بالفعل إقالته، وهم يقومون بتحركات لجلب مدربهم التالي الذي قد يكون سانتياجو سولاري.

وأشارت الصحيفة الكاتالونية إلى أن مدير الكرة، الذي سبق له الإشراف على الفريق لفترة وجيزة في 2018-19، يتم إعداده لتولي منصب المدير الفني المؤقت، وقالت إنّ معلوماتها تشير إلى أنّ ذلك سيتم في نهاية الموسم، وقبل كأس العالم للأندية، تبعاً لمعرفته بالفريق والطبيعة المؤقتة للوظيفة.

وعلى المدى الطويل، يبدو أن "اللوس بلانكوس" الذي كان على وشك التفاوض مع تشابي ألونسو مدرّب باير ليفركوزن، أظهر روابط مع المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول وبوروسيا دورتموند السابق، وقيل بأنه منفتح على إجراء محادثات مع ريال مدريد.









