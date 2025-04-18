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الصحافة الإسبانيّة تهاجم كيليان مبابي بقسوة

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الصحافة الإسبانيّة تهاجم كيليان مبابي بقسوة
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كرة القدم

2025-04-18 | 04:03
الصحافة الإسبانيّة تهاجم كيليان مبابي بقسوة

بعد هزيمة ريال مدريد ذهابا وإياباً أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا

هاجمت الصحافة الإسبانية النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد هزيمة ريال مدريد ذهابا وإياباً أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا.
وبدا الصحفيون في إسبانيا غاضبين للغاية من الأداء السيّئ الذي قدّمه كيليان مبابي في دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال، وكانوا صريحين جدّاً بأنه لا يرتقي أبدًا لمستوى كريستيانو رونالدو، وذلك بعد أن فشل مبابي في هز الشباك في مباراتّي الذهاب والإياب في دور ربع النهائي أمام الفريق الإنجليزي.
ففي برنامج ”إل لارغيرو“ الإذاعي، تحدّث بعض الصحفيين الإسبان عن أداء مبابي المتواضع، وطلب توماس رونكيرو من المشجعين التوقف عن الاعتقاد بأنّ مبابي هو نسخة من رونالدو، لأنّ الأخير كان على درجة عالية من التألّق، أما مبابي، فلم يظهر سحره سوى في المباراة ضدّ السيتي.
من ناحية أخرى، أشار أنطونيو روميرو إلى أن جماهير البرنابيو لم تصفق لمبابي عندما غادر الملعب مصاباً في الكاحل، ولكنها أظهرت دعمها لإبراهيم دياز، الذي حل محل الفرنسي من على مقاعد البدلاء، وكان الأمر أشبه بالقول إنه كان ينبغي على أنشيلوتي إشراكه في وقت مبكر.
وعلّق خوليو بوليدو على استبدال مبابي، وأيد قرار جماهير ريال مدريد بانتقاد اللاعب الفرنسي، مضيفاً في الوقت نفسه أنه ليس قائداً مثل رونالدو.
وتحدث روميرو عن الديناميكية بين مبابي وفيني، مشيراً إلى أنه حتى وصول الفرنسي كان البرازيلي هو النجم الأول، ولكن بعد ذلك خسر كلاهما بريقه وتألّقه.


الصحافة الإسبانيّة تهاجم كيليان مبابي بقسوة

رياضة

كرة القدم

كيليان مبابي

ريال مدريد

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

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