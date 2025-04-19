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مقتل لاعب الوسط الدولي الكرواتي في حادث سير

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مقتل لاعب الوسط الدولي الكرواتي في حادث سير
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كرة القدم

2025-04-19 | 07:44
مقتل لاعب الوسط الدولي الكرواتي في حادث سير

تسبب حادث سير شاركت فيه أربع مركبات في مقتل شخصين

تسبب حادث سير وسط كرواتيا شاركت فيه أربع مركبات في مقتل شخصين، أحدهما اللاعب الدولي السابق نيكولا بوكريفاتش، عن عمر ناهز 39 عاماً.
وكان بوكريفاتش في سيارة مع ثلاثة من زملائه الحاليين في نادي إن كيه فوينيتش، الناشط في دوري الدرجة الرابعة، حين وقع الحادث، نقل اثنين منهم الى المستشفى في حالة حرجة.
وأعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم عن وفاة بوكريفاتش، وقال في بيان "من الصعب إيجاد كلمات للتعبير عن المواساة في هذه اللحظة الصادمة والحزينة بشكل لا يمكن تصوره، في ظل فقدنا روحا شابة، لا يسعنا إلا أن نعرب عن خالص تعازينا لعائلة نيكولا ومحبيه، على هذه الخسارة التي لا يمكن تعويضها، وسيقف الاتحاد الكرواتي وأسرة كرة القدم في البلاد معهم في هذه اللحظات شديدة الصعوبة".
وكان بوكريفاتش، لاعب الوسط السابق في دينامو زغرب، شارك في 15 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا في الفترة من 2008 حتى 2010 ولعب لموناكو الفرنسي ورد بُل سالزبورغ النمساوي.



مقتل لاعب الوسط الدولي الكرواتي في حادث سير

رياضة

كرة القدم

نيكولا بوكريفاتش

دينامو زغرب

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