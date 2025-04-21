من سيكون بطل إيطاليا: نابولي أن انتر؟

قبل خمس جولات من عمر الدوري الايطالي

قبل خمس جولات من عمر الدوري الايطالي، ومع فوز نابولي على مونزا (1-0) وخسارة انتر ميلان أمام بولونيا بالنتيجة نفسها، تساوى نابولي وانتر في الصدارة برصيد 73 نقطة.

ووفق نظام المسابقة، ومع تعادل الفريقين (1-1)، وإذا بقيا متساويين حتى النهائية، سيكون عليهما خوض مباراة فاصلة لتحديد البطل.

وفي السياق، قال أنطونيو كونتي، مدرب نابولي "الجماهير تريد الفوز، ولديها هذا الطموح، ولا أريد أن أخيّب آمالهم، ولكن لا يمكنني العيش على المعجزات دون التخطيط".

وأضاف كونتي "أكن احترامًا ومودةً للرئيس، لقد طلبوا مني المساعدة، وأنا أساعدهم، لكن يجب أن أمتلك أيضاً الأسلحة المناسبة، وإلا، ستكون مباراةً كارثيةً، ولا أريد أن أتعرض للهزيمة .. إذا استطعنا حماية أنفسنا معا، فهذا جيد، وإلا سنقول فقط انها كانت رحلةً رائعةً معاً".







