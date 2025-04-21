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جود علي برو مع أكاديمية لا ماسيا في برشلونة

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جود علي برو مع أكاديمية لا ماسيا في برشلونة
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كرة القدم

2025-04-21 | 04:22
جود علي برو مع أكاديمية لا ماسيا في برشلونة

ينشط في واحدة من أعظم الأكاديميات الكروية في العالم "لا ماسيا"

انضم اللاعب اللبناني الصاعد جود علي حسن برو الى نادي برشلونة الإسباني، لينشط في واحدة من أعظم الأكاديميات الكروية في العالم "لا ماسيا".
وتواصلت إذاعة صوت الشعب مع حسن برو، والد جود، الذي عبّر عن سعادته البالغة وفخره بما حققه نجله، مؤكدا أن اللاعب البالغ من العمر 15 عاماً، بات مع فئة تحت 15 سنة في برشلونة، ويتم اشراكه أحياناً في التمارين مع الفئات العمرية ألاكبر، نتيجة لموهبته وتطوره السريع.
 

رحلة توقيع جود مع لا ماسيا خلال شهر آب - أغسطس 2024، تطلّبت جهداً كبيراً، إذ واجه عدة تحديات، ما استدعى الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والتي وصلت مؤخراً، ممهدة الطريق أمامه لتحقيق حلمه باللعب تحت ألوان النادي الكاتالوني.
من بلدة تولين الجنوبية في قضاء مرجعيون، انطلق جود، الفتى اللبناني الذي بدأ مسيرته الكروية في الرابعة من عمره، وشكّل لقاؤه بأسطورته ليونيل ميسي في العام 2018 في إسبانيا لحظة حاسمة دفعته للسعي نحو الاحتراف بجدية أكبر.
 

تدرّج جود في مسيرته في The Academy Player وLondon Elite Youth، قبل أن يتدرب مع وست هام، وينتقل بعدها إلى نادي ريدينغ الإنجليزيين، حيث لعب مع فريق تحت 13 عاماً في مركز الدفاع.
وكان للاداري المعروف، وصاحب العلاقات الكروية العالمية، سمير شمخة، فضلٌ كبير في ايصال جود للاحتراف في الخارج والتوقيع مع أكاديمية برشلونة، عبر التواصل مع المعنيين ومتابعة الإجراءات اللازمة.





جود علي برو مع أكاديمية لا ماسيا في برشلونة

رياضة

كرة القدم

جود علي حسن برو

برشلونة

لا ماسيا

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