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ما هي علاقة "لعنة" آرون رامسي بوفاة البابا فرانسيس؟

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ما هي علاقة &quot;لعنة&quot; آرون رامسي بوفاة البابا فرانسيس؟
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كرة القدم

2025-04-22 | 00:53
ما هي علاقة "لعنة" آرون رامسي بوفاة البابا فرانسيس؟

أعلن الفاتيكان وفاة البابا فرانسيس عن عمر ناهز 88 عاما

بشكل مستغرب، ألقى بعض مشجّعي كرة القدم باللوم في وفاة البابا فرانسيس على "لعنة" آرون رامسي، حيث تم تبادل نظريات عديدة بعد آخر مغامرة للاعب الويلزي.
بالأمس الاثنين، أعلن الفاتيكان وفاة البابا فرانسيس عن عمر ناهز 88 عاما، فربط بعض المشجّعين بين رحيل الحبر الاعظم و"اللعنة" التي احاطت بلاعب خط وسط أرسنال وويلز السابق آرون رامسي.
وعلى الرغم من أنّه لا يهزّ الشباك في الوقت الحالي، إلا أنّ اللاعب الويلزي أصبح مديرا فنيا مؤقتا لفريق كارديف سيتي يوم السبت، وتولى المسؤولية في أوّل مباراة له يوم أمس الإثنين أمام أوكسفورد يونايتد والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.
ودفع ذلك بمشجّعين على منصة إكس للربط بين رامسي وموت المشاهير مرّة أخرى، معتبرين أنّه بعد مرور يومين فقط على تولّيه منصب مدرّب كارديف سيتي، توفّي البابا فرانسيس، ما يعني برأيهم أنّ "اللعنة" ما زالت فعّالة.
وتتمثّل "لعنة" رامسي في الربط الغريب بين توقيت أهدافه وسلسلة من وفيات المشاهير البارزين على مر السنين، وتشير الأسطورة الغريبة على الإنترنت إلى أنه كلما سجل هدفا، يكون مصير أحد المشاهير الموت في الساعات أو الأيام التالية.
فخلال أيام لعبه، التي شهدت مشاركته مع كارديف سيتي وأرسنال ويوفنتوس ورينجرز، سجل اللاعب 79 هدفا، وتبع 23 منها على الأقل وفاة أحد المشاهير أمثال ستيفن هوكينج وستيف جوبز وديفيد بوي وبول ووكر وويتني هيوستن وبروس فورسيث وإريك بريستو وأسامة بن لادن ومعمّر القذّافي.


ما هي علاقة "لعنة" آرون رامسي بوفاة البابا فرانسيس؟

رياضة

كرة القدم

آرون رامسي

البابا فرانسيس

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