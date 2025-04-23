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فيديو - أرتيتا اقتحم النقل المباشر وهو يتنزه مع الكلب

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فيديو - أرتيتا اقتحم النقل المباشر وهو يتنزه مع الكلب
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كرة القدم

2025-04-23 | 02:15
فيديو - أرتيتا اقتحم النقل المباشر وهو يتنزه مع الكلب

يستعدّ أرتيتا لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي مع كريستال بالاس

يستعدّ ميكيل أرتيتا، مدرب "المدفعجيّة"، لمواجهة فريقه أرسنال في الدوري الإنجليزي مع كريستال بالاس اليوم الأربعاء بعد الفوز الكبير على إيبسويتش تاون (4-0) يوم الأحد، وبعد التأهل الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب حامل اللقب ريال مدريد الاسباني.
وبينما كان مراسل شبكة سكاي سبورتس الإخبارية غاري كوتريل، يطلع المشاهدين مباشرة على حالة الجناح بوكايو ساكا، من خارج ملعب تدريب "المدفعجية، اقتحم أرتيتا التصوير بالخطأ، وهو يتنزه مع كلب النادي "وين".
وكان المدرّب الإسباني هو من أحضر هذا الكلب إلى لندن في العام 2023، سعياً لتعزيز الأجواء العائلية في أرسنال، وهو من فصيلة لابرادور.
ويستضيف أرسنال فريق بورنموث بين مباراتيه في نصف النهائي الأوروبي أمام باريس سان جيرمان، قبل أن يواجه نيوكاسل يونايتد في الجولة قبل الأخيرة، ثم يسافر إلى ساوثهامبتون الهابط بالفعل لاختتام مشواره في الدوري.



فيديو - أرتيتا اقتحم النقل المباشر وهو يتنزه مع الكلب

رياضة

كرة القدم

ميكيل أرتيتا

المدفعجيّة

أرسنال

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